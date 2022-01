Indice de Perception de la Corruption 2021: le Sénégal perd deux places et s’enfonce dans la zone rouge

Le Sénégal perd deux (2) points par rapport à l'année dernière et s'enfonce dans zone rouge avec une note de 43/100, relate le rapport 2021 de l’Indice de perception de la corruption de Transparency International.



Pour rappel: après une progression à partir de 2013, le Sénégal stagne dans la zone rouge de 2016 à 2020 avec une note de 45/100.



Dans l'IPC 2021, le Sénégal perd deux (2) points et renoue avec le score qu'il avait obtenu en 2014, c'est à dire 43/100.



Les Seychelles en tête du continent avec une note de 70/100

Etant encore dans la zone rouge, le Sao Tomé et Principe (45 points) régresse de deux (2) points par rapport à l’année dernière (47 points). Il est suivi de l’Afrique du Sud (44 points), du Ghana (43 points) puis du Sénégal (43 points) qui a perdu deux (2) points après plusieurs années de stagnation dans la zone rouge (45/100 de 2016 à 2020).



Au moment où le premier africain (Les Seychelles) progresse, le Sénégal régresse. Nous constatons qu’entre les Seychelles et le Sénégal, il y a un écart très important de 27 points alors pour l’année dernière l’écart était de 21 points, remarque Transparency International.