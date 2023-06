Individus armés parmi les manifestants : le Pastef dément et apporte des précisions

En conférence de presse ce mardi, le parti Pastef, a apporté un démenti aux images projetées par le commissaire police, Mohamadou Gueye, lors d’une conférence de presse, montrant des extraits vidéo censée prouver la présence d’individus armés parmi les manifestants la semaine dernière.



« Il n’y a pas de commentaires à faire, les images parlent d’elles même. Les individus armés sur les vidéos étaient aux côtés des forces de sécurité. Qu’on ne nous parle pas de forces occultes et s’il y en a c’est dans leur propre rangs », a précisé El Malick Ndiaye, Secrétaire national à la communication de Pastef.



Il demande aux forces de défense et de sécurité à mettre les nervis hors service. « La population ne semble plus respecter nos forces de défense et de sécurité à cause de l’instrumentalisation qu’ils subissent. Et c’est grave, car ces comportements ont causé l’instabilité de certains pays où chacun décide de se faire justice et de gérer sa propre sécurité. Ce qui est extrêmement grave parce que nous avons une police et une gendarmerie républicaine. Nous invitons les forces de l’ordre à mettre tous ces nervis hors service parce qu'ils ternissent leur propre image auprès de la population », a averti le porte-parole de Pastef.



Le parti de Ousmane Sonko « déplore plus de 500 blessés dont 70 qui ont été atteints par balle à blanc et 5 par balles réelles. Nous notons également les 500 arrestations dans les rangs des manifestations. Je ne parle même pas des militants de Pastef qui ont été arrêtés arbitrairement sur des bases fallacieuses ».



« Aujourd’hui avec ce régime, nous mourrons comme des cafards et personne ne s’en indigne. Nous appelons à la responsabilité de la presse nationale afin que tout cela soit la complicité parmi les atrocités de Macky Sall », a lancé Marie Rose, membre de la cellule communication de Pastef.



« Nous interpellons les organisations internationales et nous sommes en train de tout documenter et tout sera mis au grand jour quand il s’agira des jugements », a-t-elle ajouté.