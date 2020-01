Indonésie : au moins 23 morts dans des inondations monstres selon un bilan encore provisoire

Au moins 23 personnes sont mortes en Indonésie dans des inondations monstres, consécutives à des pluies torrentielles qui ont frappé la région de Jakarta durant le réveillon du Nouvel An. Mais le bilan pourrait encore s'alourdir, a prévenu l'agence de gestion des catastrophes.



Maisons et voitures couvertes par l'eau et la boue, habitants naviguant sur des bateaux gonflables ou des chambres à air... La crue, très soudaine, a laissé un paysage de désolation dans l'agglomération de la capitale indonésienne, qui compte environ 30 millions d'habitants - ce qui en fait la plus grande ville d'Asie du Sud-Est. A Bekasi, dans la banlieue de Jakarta, la décrue a de son côté cédé la place à des rues marécageuses, couvertes de détritus, de véhicules empilés les uns sur les autres. La hauteur de l'eau a atteint dans ce quartier le deuxième étage des bâtiments.