Industrialisation : Le grand pari du ministre Serigne Gueye Diop

Le modus operandi consiste, d'abord, à l'organisation d'un cadre d'échanges original et performant sous forme des états généraux de l'industrie, du commerce et des pme/pmi (petites et moyennes entreprises - petites et moyennes industries).

Du 17 au 18 octobre dernier, ces états généraux ont été lancés officiellement avec la présence massive des professionnels de l’industrie et du commerce.

Cette rencontre a été suivie d'une tournée nationale avec des CRD (comités régionaux de développement) afin de donner au concept un cachet de décentralisation effective. Ce processus sera sanctionné par la présentation d'un livre blanc d'orientation stratégique qui fixera le cadre opérationnel de la nouvelle politique nationale d'industrialisation.

Ce qui est remarquable, ici, c'est l'adhésion enthousiaste de tous les segments professionnels concernés.

Pour prendre l'exemple significatif du secteur de commerce, l'Unacois Jappo a même organisé un pré-forum, le 16 octobre, pour accompagner l'initiative du ministre et apporter une contribution substantielle et spécifique du secteur.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, est en train de réussir son pari historique. Pour la première fois, notre pays s'engage dans un processus d'élaboration d'une stratégie d'industrialisation inclusive, avec la participation de tous les acteurs concernés.