Industrie : Serigne Guèye Diop annonce la création d’une Zone Economique Spéciale pour Louga

Une zone économique spéciale (ZES) verra le jour dans la région de Louga (nord du Sénégal). L’annonce a été faite par le ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, Serigne Guèye Diop. Ce projet rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement industriel. « Notre objectif est de créer une zone économique spéciale à Louga, dans le cadre de la création de pôles de développement économique et social dans toutes les régions », a-t-il déclaré



Le ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME visitait la Plateforme industrielle du textile de Louga, une usine implantée dans cette ville du nord du Sénégal.



La phase initiale de ce projet gouvernemental va consister à construire huit pôles industriels, puis 14 autres pour la seconde phase, dans le but de « stimuler la croissance et l’emploi », selon le ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME.



« Ce projet s’inscrit dans le plan gouvernemental visant à construire 45 zones économiques spéciales », a-t-il informé, soutenant que les futures ZES vont créer environ 3 millions d’emplois.



Serigne Guèye Diop a demandé aux autorités administratives de Louga, le gouverneur Ndèye Nguénar Mbodj et le préfet Maude Manga, de mettre à disposition du ministre de tutelle une assiette foncière de 50 hectares à la disposition du projet de zone économique spéciale.



Il a fait la même demande pour la création d’autres ZES dans les départements de Kébémer et Linguère



M. Diop souhaite faire « un diagnostic approfondi » des industries de la région de Louga, dont la Sotexa. « Nous devons comprendre pourquoi l’industrie sénégalaise stagne et pourquoi nous dépendons autant des importations », a-t-il affirmé.



Serigne Guèye Diop estime que « la fermeture d’une centaine d’usines à travers le pays reflète la dégradation progressive du tissu industriel au cours des dernières décennies ».



D’après lui, le gouvernement prévoit d’organiser, à partir d’octobre prochain, des états généraux de l’industrie, du commerce et des PME.



Le but de ces concertations, est de « recueillir les besoins spécifiques de chaque région en vue de l’élaboration de solutions adaptées à sa vocation industrielle », a expliqué M. Diop.



Le gouvernement veut instaurer une nouvelle politique industrielle basée sur des objectifs d’« autosuffisance nationale » et « stimuler l’innovation locale », avec les zones économiques spéciales, a-t-il soutenu dans les colonnes de l’Agence de Presse Sénégalaise.