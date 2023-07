Infanticide dans le Nord de la France: la mère reconnaît avoir drogué et noyé ses deux enfants

Une tragédie familiale a secoué la commune de Wargnies-le-Grand, près de Valenciennes en France. Les corps de deux enfants, âgés de 5 et 10 ans, y ont été découverts vendredi dernier dans la matinée. Selon les premiers éléments de l'enquête, « les enfants auraient été drogués et noyés par leur mère ».Les jeunes victimes, prénommées Océane et Gabriel, ont été retrouvées sans vie dans leur baignoire par leur grand-mère, qui a fait la macabre découverte. Pendant ce temps, la mère des enfants se trouvait dans une citerne de la propriété, grièvement blessée après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Cette dernière était en procédure de séparation avec le père de son plus jeune enfant. À en croire les informations fournies par le site 7SUR7, la mise en cause aurait refusé de confier la garde des enfants au père, en désaccord avec la décision du juge aux affaires familiales.Transportée d'urgence à l'hôpital, la vie de la mère ne serait plus en danger. Elle aurait avoué « avoir administré des médicaments à ses enfants afin de les endormir avant de les noyer ». Le parquet a retenu la préméditation dans cette affaire. La suspecte a été mise en examen pour assassinat par ascendant sur mineur de 15 ans et a été placée en détention. Le tribunal a confié qu’une première expertise psychiatrique a révélé « une altération du discernement » chez la mère.En signe de solidarité et pour rendre hommage aux deux jeunes victimes, une marche blanche a été organisée lundi devant les écoles maternelle et primaire fréquentées par Océane et Gabriel à Wargnies-le-Grand.