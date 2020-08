Infantino reste en poste malgré la procédure pénale

Gianni Infantino continuera d'exercer ses fonctions de président de la Fifa malgré la procédure pénale en Suisse qui le vise. C'est l'annonce fait par l'instance dimanche.



"Le président de la Fifa va continuer d'exercer pleinement ses fonctions au sein de la Fifa et d'assumer ses responsabilités. Il va continuer d'apporter sa coopération aux autorités en Suisse et dans le monde entier, comme il s'y est toujours tenu", indique la Fifa.



Gianni Infantino est visé depuis jeudi par une procédure pénale en Suisse, le procureur fédéral extraordinaire Stefan Keller estimant qu'il y avait des "éléments constitutifs d'un comportement répréhensible. C'est en rapport avec la rencontre entre le procureur général Michael Lauber, le président de la FIFA et le premier procureur du Haut-Valais Rinaldo Arnold.



Le président de la Fifa est sous l'objet d'une enquête sur des soupçons de collusion avec le chef démissionnaire du parquet fédéral suisse.