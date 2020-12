Infidélité, Jalousie, Maitresse, Ex... Comment Kiné Ndiaye, première Coach en couple au Sénégal soigne les maux qui rongent les relations amoureuses. ENTRETIEN !

Comment et pourquoi elle a eu l’idée de mettre en place son cabinet de coaching en ligne au Sénégal ?

L'infidélité et la jalousie sont les premières sources de conflit dans les couples sénégalais

Dans les sociétés occidentales, lorsque les difficultés apparaissent dans un couple, les conjoints font recours aux compétences d'un spécialiste. Mais en Afrique, particulièrement au Sénégal, cette pratique est méconnue du grand public. C’est ce qu’a compris Kiné Ndiaye, jeune sénégalaise, qui a décidé de relever le défi. Elle a créé « CEO de KCCSolution», une agence de coaching en ligne et KCC Voice, une agence qui fait des formations audio en relation amoureuse pour assister les couples en difficulté.Première au Sénégal à se lancer dans une telle activité, Kiné affirme aujourd'hui avoir gagné son pari "avec 85% de réussite". Ce, explique-t-elle, grâce à son expérience de plus de douze (12) ans comme agent matrimonial. Son métier devenu sa passion est maintenant connu et la clientèle est au rendez-vous.Spécialiste en gestion de projet au CESAG, Kiné est devenue coach en relation amoureuse après avoir travaillé dans une agence matrimoniale pendant plus de 4 ans, en 2008. Son travail était à la base de chercher des profils pour des personnes qui voulaient se marier ou bien qui voulaient avoir une relation sérieuse. Constatant qu’il y avait beaucoup de problèmes entre les couples, Kiné a eu l’idée de donner des conseils à ces couples pour les aider à trouver l’épanouissement. Mais comment ?Des recherches, dans ce domaine précis de la vie de couple, faites au Sénégal ont permis à Kiné Ndiaye de constater que dans le pays, il n’y avait pas de cabinet en relation amoureuse ou de coaching en couple. Heureusement pour elle, la France fournissait des formations en ligne sur la question. Après avoir suivi des Webinaires, elle a eu l’idée de monter son projet.Mettre en place une agence de coaching en ligne « CEO de KCCSolution » qui permettrait au couple de s’épanouir, mais aussi qui aide à récupérer son ex et/ou trouver la bonne personne. Kiné ne s’est pas arrêtée là. Elle a fondé « KCC Voice », une agence qui fait des formations audio en relation amoureuse avec les lignes de serveurs de la Sonatel.Convaincue qu’une relation amoureuse est « un choix et non une chance », Kiné dit avoir réussi à sauver beaucoup de couples en difficultés (plus 85%, selon ses chiffres) et à séduire son père qui riait de son projet et ses proches qui pensaient que son idée ne pouvait pas prospérer dans un pays avec des réalités socio-culturelles comme le Sénégal.Devenue une source d’inspiration avec plus 80.000 followers sur les réseaux sociaux, des gens commencent à s’intéresser à son métier et à ouvrir des agences matrimoniales.Dans cette interview avec PressAfrik, Kiné Ndiaye est revenue sur les sujets qu’elle traite et sur comment elle s’y prend. Interrogée sur les sujets qui reviennent le plus souvent, elle a révélé que « l’infidélité et la jalousie » sont les premières sources de problèmes entre les couples. Et même si Kiné avoue que la plupart de ses clients sont des femmes, il n'en demeure pas moins qu'il y a de plus en plus d'hommes qui acceptent de se faire consulter par ses services ou de recourir à son expérience.