InfosMercato - Le Barça boucle l’arrivée du défenseur Éric Garcia, Imbula au FC Nantes...

Selon Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato et qui travaille notamment pour Sky, le Barça aurait bouclé l'arrivée d'Eric Garcia. Un accord entre le joueur de Manchester City et le club catalan serait bouclé. Le défenseur de 19 ans devrait arriver libre l'été prochain, à moins d'un accord avec les Skyblues pour une arrivée anticipée.



Imbula à l’essai au FC Nantes

"C'est vraiment à l'essai, on va voir où il en est. Il est là, il est dispo, il a eu un vécu de haut niveau mais je ne sais pas où il en est, on va voir", confirme Raymond Domenech en conférence de presse, à propos de la mise à l'essai de Giannelli Imbula à Nantes.



Lindgard prolonge avec Manchester United

Sky Sports rapporte que Jesse Lingard est désormais lié à Manchester United jusqu'en 2022. Son contrat arrivait à expiration cet été, mais il semblerait qu'une option pour une année supplémentaire ait tout juste été activée.



