InfosMercato - Messi voudrait rester au Barça, Mandzukic débarque à Milan

Mandzukic à l'AC Milan, c'est officiel

Comme attendu, l'AC Milan vient d'annoncer la signature de l'attaquant croate Mario Mandzukic (34 ans) jusqu'à la fin de la saison, avec une saison supplémentaire en option. L'ancien joueur de la Juventus était libre depuis la fin de son contrat à Al-Duhail (Qatar) l'été dernier. Il portera le numéro 9 chez les Rossoneri.



Messi veut rester au Barça, selon un candidat à la présidence du club

Dans une interview accordée au Mundo Deportivo, Joan Laporta, candidat à l'élection présidentielle du FC Barcelone (qui devrait avoir lieu début mars), a évoqué la situation de Lionel Messi, dont le contrat court jusqu'à la fin de la saison. "Je n'ai pas parlé avec Messi. Il peut se laisser convaincre mais je pense qu'il veut rester, explique le dirigeant catalan, qui a déjà été à la tête du Barça entre 2003 et 2010. Cette conversation n'a pas eu lieu parce que la proposition qui doit être faite doit lui convenir. Nous ferons tout notre possible pour qu'il reste".



Sky confirme que le Real a bouclé Alaba

Comme Bild, Sky Sport Allemagne indique que David Alaba n'a pas encore pris de décision concernant son futur. Le Real lui a certes fait une proposition intéressante, mais le défenseur discuterait toujours avec plusieurs clubs, dont le PSG et le Barça. Son agent Pini Zahavi, proche de Joan Laporta, attend notamment le résultat de l'élection pour la présidence du club catalan. Aucune décision ne devrait être prise avant avril ou mai.



RMC Sport