Infrastructure : l’inauguration pont de Foundiougne prévue pour ce 26 mars

Le président de la République procédera à l’inauguration du pont de Foundiougne le 26 mars. Par ailleurs, le Pont de Marsassoum (480 m dans la région de Casamance) également fonctionnel sera prochainement ouvert officiellement au public.



Macky Sall a ainsi demandé au ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement Mansour Faye de prendre « les dispositions requises en vue de la fonctionnalité adéquate et de la gestion optimale pour ces deux ouvrages dont le tarif doit être accessible pour les usagers », relate « Le Quotidien ».



Ces infrastructures ont été réalisées conformément à la politique nationale d’aménagement du territoire où le « désenclavement des localités et des zones de production » est une priorité. Le pont a été financé par Eximbank de la Chine, à hauteur de 40 milliards de francs Cfa. Il est long de 1300 mètres et traverse le bras de mer du Saloum.