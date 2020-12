Infrastructure: le chantier de l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack sur 100 Km, lancé en 2021 (Macky Sall)

En 2021, le Sénégal va lancer le chantier de l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack sur 100 Kilomètres (Km). L’annonce a été faite par le président de la République, Macky Sall, dans son discours du nouvel an. À l’occasion, il a informé que le pays compte aujourd’hui « 221 km d’autoroute ».



« En dépit de la conjoncture difficile, nous poursuivons nos efforts de transformation structurelle de notre pays par la réalisation de projets d’infrastructures indispensables à notre marche vers l’émergence », s’est réjoui le chef de l’Etat.



Ainsi, a ajouté le Président Macky Sall « grâce aux investissements massifs de ces dernières années, notre pays figure à présent dans le top 10 des meilleurs réseaux routiers et autoroutiers africains ».



Faisant le bilan des réalisations de projets d’infrastructures, le chef de l’Etat a déclaré qu’: « En 2020, neuf (9) projets routiers ont été achevés sur un linéaire de 425 km de routes revêtues avec leurs ouvrages connexes ponts et autoponts en plus des pistes rurales dont le réseau sera densifié dans le cadre de la seconde phase du PUDC (Programme d'Urgence de Développement Communautaire) ». Avant d’informer qu’: « Aujourd’hui, notre pays compte 221 km d’autoroute ».



Se projetant pour l’année 2021, Macky Sall a annoncé le lancement du chantier de l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack sur 100 Km suivi du projet d’autoroute Thiès-Tivaouane-Saint-Louis sur 167 Km ».