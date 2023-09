Initiative de reboisement novatrice à Vélingara : 3500 palmiers à huile pour lutter contre le déboisement

Le Groupement d'Intérêt Économique (GIE) Agro beydaare Sénégal a lancé une initiative novatrice visant à planter 3500 pieds de palmiers à huile dans le département de Vélingara, une région où cette espèce était presque absente. Cette action vise à lutter contre les effets destructeurs du déboisement tout en contribuant à renforcer la sécurité alimentaire dans 12 communes du département.



D’après Le Quotidien, Tiers sud Beydaare et son partenaire, le GIE Agro beydaare-Sénégal, sont à l'origine de cette initiative, ils ont entamé une campagne de reboisement. Le sous-préfet de l'arrondissement de Saré Coly, Abdoul Konaté, a lui-même participé à la plantation du premier palmier dans un village appelé Saré Sawady, en présence des autorités locales et de nombreux jeunes planteurs travaillant avec le GIE Agro beydaare Sénégal.



Cette initiative est particulièrement significative, car le palmier à huile est une plante exotique rare dans cette région. Selon les informations fournies par les experts, cette variété de palmier peut produire jusqu'à 15 tonnes par hectare et offre trois types d'huile différents : une huile végétale, une huile de palme et une huile de palmiste. De plus, les résidus de la production peuvent être utilisés comme aliment pour le bétail et comme compost.



Au total, ce sont 3500 pieds de palmiers à huile qui seront plantés dans les 12 communes du projet Tiers sud beydaare. Mamadou Samba Diao, chef d'antenne d'Agro beydaare-Sénégal, explique que chaque commune recevra 215 pieds de palmiers, qui seront plantés dans les arrière-cours des ménages capables d'assurer leur protection et leur entretien.



Le GIE Elite Palm, fournisseur des plants, s'engage à assurer le suivi des plants et à former les bénéficiaires pour garantir leur survie. Steven Moussa, président de ce GIE basé à Malicounda (Mbour), a souligné les caractéristiques de la variété de palmiers à huile utilisée, notamment son adaptation à différents types de sols et son rendement élevé.



Cette initiative contribuera à renforcer la préservation de l'environnement en luttant contre le déboisement tout en améliorant la sécurité alimentaire de la région de Vélingara.