Injures au haut sommet de l’Etat : « l’exclusion de Moustapha Cissé Lô est un signal fort », selon la Cojer

A l’instar des autres entités et responsables politiques, la convention des jeunesses républicaines (Cojer) s’est prononcée, sur l’exclusion du 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé, des rangs du parti de l’Alliance pour la République (Apr). Elle approuve la décision de la Commission de discipline de leur parti.



La Cojer « félicite et soutient la commission de discipline de l’Alliance pour la République, pour l’exclusion de Monsieur des rangs du parti », ont d’entrée déclaré Moussa Sow et Cie.



Pour les jeunes de l’Alliance pour la République (Apr), « cette exclusion fondée et légitime constitue un signal fort pour membre du parti qui s’inscrira dans une logique de déviance et de défiance ». Ce, par rapport à la ligne de conduite et aux valeurs de l’Apr.



La Cojer invite tous les membres et sympathisants de l’Apr à « cultiver la paix, la concorde et la solidarité derrière son président Macky Sall ».