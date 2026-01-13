Injures contre une caravane de «Touba ça kanan» : le tiktokeur Thier Toucouleur condamné à 2 mois de prison ferme

Le tiktokeur Thierno Diallo (19 ans) alias «Thier Toucouleur ou Thier Faramaren» a été condamné le lundi 12 janvier à six (06) mois de prison dont deux (02) mois ferme, par le tribunal des flagrants délits de Dakar.
Selon le quotidien Libération, il a été reconnu coupable «d’injures publiques et de diffamation» à l’encontre d’une caravane de «Touba Ca Kanan (Touba en avant)». A l’origine de cette affaire, alors que l’association organisait une campagne de collecte de fonds le 29 décembre, Thier Toucouleur, dans une vidéo sur les réseaux sociaux, a estimé que les initiateurs du projet était «des escrocs». Il avait aussi filmé clandestinement le véhicule de l’association et porté des accusions jugées «mensongères et graves».
Mis devant ses responsabilités, il a défendu avoir été «emporté» par «l’amusement», avant de supprimer sa vidéo devenue virale 24 heures après les faits.
