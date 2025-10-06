"Injures et diffamation" à l'encontre d'un responsable Layenne : un conseiller municipal et un activiste arrêtés à Malika

Le conseiller municipal Mamadou Fall alias Malcom et l’activiste Mor Talla Babou ont été arrêtés par la police de Malika ( dans la banlieue Dakaroise) avant- hier samedi. Les deux hommes sont accusés d’avoir tenu des propos jugés "injurieux et diffamatoires" à l’encontre d’un responsable de la communauté Layenne.



En première lieu, Mamadou Fall alias Malcom, conseiller municipal et militant écologiste, a dénoncé l’exploitation abusive du sable autour du lac Wouy. Selon lui, cette activité anarchique a menacé de faire disparaître l’écosystème fragile du site, souligne "L'Observateur" dans sa parution de ce lundi.



Mais ses propos, perçus comme injurieux et diffamatoires par un responsable de la communauté Layenne proche du Khalife, ont conduit à sa dénonciation auprès des forces de l’ordre. Cueilli par la police locale, le conseiller municipal a été placé en garde à vue.



De son coté, un autre activiste nommée Mor Talla Babou, a été interpellé à la suite d'une plainte d'un responsable de la communauté Layenne de Malika. Ce dernier s’est exprimé sur un plateau de télévision locale, employant des termes jugés virulents.

Les deux hommes sont arrêtés pour " injures et diffamation" et pourront être déférés au parquet ce lundi. .