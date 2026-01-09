Injures filmées contre une caravane de «Touba ça kanam» : un TikTokeur «Thier Toucouleur» arrêté

Le TikTokeur «Thier Toucouleur», de son vrai nom Thierno Diallo, a été arrêté par la Division Spéciale de Cybersécurité puis déféré au parquet le 08 janvier 2025. Il est poursuivi pour «injures publiques, diffamation et publication de données personnelles», selon le quotidien Libération, dans l’édition de ce vendredi.



A l’origine de cette affaire, le 29 décembre 2025, le TikTokeur «Thier Toucouleur» a filmé clandestinement la caravane de l’association «Touba ca kanam (Touba en avant)», qui organisait une campagne de collecte de fonds à la Cité Apix (banlieue de Dakar). Le mis en cause a fait une vidéo avec les images en qualifiant les membres de cette association «d’escrocs».



Lors de son audition, il a déclaré avoir été «emporté» par «l’amusement». Il a aussi ajouté avoir supprimé la vidéo.