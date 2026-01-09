Ousmane Sonko et le Premier ministre mauritanien ont visité des infrastructures stratégiques à Thiès et Dakar

Le Premier ministre mauritanien, El Moctar Ould Djay, accompagné de son homologue sénégalais Ousmane Sonko, a effectué, ce vendredi 9 janvier 2025, une visite à l’usine Carrefour Médical Industries, située à Pout dans la région de Thiès, selon un communiqué publié par la Primature du Sénégal sur sa page Facebook.



Spécialisée dans la fabrication de consommables de dialyse, l’entreprise contribue à la disponibilité de produits essentiels pour le traitement des personnes atteintes d'insuffisance rénale, précise la même source.



Les deux chefs de Gouvernement se sont ensuite rendus au Port Autonome de Dakar (môle), où ils ont visité le chantier du terminal gazier de Elton, infrastructure stratégique destinée à renforcer les capacités énergétiques du Sénégal.