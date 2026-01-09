Réseau social
CAN 2025 : le Sénégal s'impose face au Mali et se qualifie pour les demi-finales



CAN 2025 : le Sénégal s'impose face au Mali et se qualifie pour les demi-finales
Le Sénégal a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 en s’imposant face au Mali (1-0), ce vendredi 9 janvier 2026, en quart de finale.
 
Les « Lions » ont fait la différence dès la première période grâce à Iliman Ndiaye, auteur de l’unique but de la rencontre à la 27e minute, permettant ainsi au Sénégal de prendre le dessus sur les « Aigles ».
 
Grâce à ce succès, le Sénégal poursuit son parcours dans la compétition et connaîtra son adversaire en demi-finale à l’issue du quart de finale opposant l’Égypte à la Côte d’Ivoire, prévu ce soir (19h00 GMT).
Moussa Ndongo

Vendredi 9 Janvier 2026 - 19:16


