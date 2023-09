Inondation à Touba et Mbacké: ça patauge à la veille du Grand (Images+Vidéo) Magal

A Touba, les populations sont envahies par les eaux de pluies. Et pour cause, les dernières pluies notées dans la ville sainte ont causé beaucoup de problèmes. Déjà, l’accès devient un véritable casse-tête pour les habitants et automobilistes. Des routes impraticables, des maisons envahies par les eaux pluviales.

Même décor dans le quartier Keur Niang, en cette journée du samedi 2 septembre 2023. A 48 heures du Grand Magal de la cité religieuse, plusieurs quartiers sont sous les eaux du fait de la quantité d’eau de pluie qui s’est déversée dans la ville.

La même situation prévaut dans les quartiers de Darou Khoudoss et Ndamatou et à quelques mètres de la Grande Mosquée.

Les fortes pluies qui se sont abattues vendredi à Touba, ont causé beaucoup de dégâts dans la capitale du Mouridisme. Des routes impraticables aux commerces envahis par les eaux. En passant par le marché Khaïré 2, à la Cité Asecna de Mbacké, tout est complètement submergé.