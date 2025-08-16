Inondations : Thierno Alassane Sall compatit aux sinistrés et tacle Sonko et Cheikh Tidiane Dièye

In extenso le texte :

Chers compatriotes,

Ce que nous disions l’année dernière, nous le répétons aujourd’hui. Il faut une véritable cartographie des risques et un travail méthodique, rigoureux et sérieux pour traiter les problèmes structurels liés aux inondations et aux crues.

Mais quand on voit le pauvre ministre de l’Hydraulique, totalement pris de court, qui en appelle à son « saint Premier ministre » dans l’espoir désespéré qu’il lui apporte une solution miracle, on comprend qu’on est encore très loin du compte.

J’adresse toute ma solidarité aux compatriotes touchés par les inondations.

Les fortes pluies du vendredi 15 août ont entraîné de graves inondations à Dakar et dans plusieurs régions du pays. À la suite de cette situation, le député Thierno Alassane Sall a exprimé sa compassion envers les populations affectées. Le leader de la République des Valeurs en a également profité pour critiquer le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que le ministre de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye.