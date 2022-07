Inondations à Keur Massar: le nouvel autopont sème le désarroi (Vidéo)

L’autopont de Keur Massar mis en circulation le 14 juillet dernier et qui était destiné à améliorer la mobilité urbaine de ce département, est prisonnier des après les pluies diluviennes enregistrées ce jeudi 20 juillet 2022.



En effet, selon les riverains de Keur Massar l'autopont aurait causé des inondations dans les quartiers environnants. Les habitants de la Cité Enseignant Aynou Maadi 1 qui d'ailleurs avaient alerté dès la construction de ce autopont, lancent leur cri de détresse face à cette situation. "Les eaux circulent du pont et entrent abondamment dans notre quartier ; la cité des enseignants Aynou Maadi 1",fait savoir le chef de quartier.



Qui rappelle qu'ils avaient « pourtant alerté depuis très longtemps par rapport à la construction de cet autopont ». Est ce que le pont serait une bénédiction ou une malédiction ? La réponse est, selon lui, « une malédiction »



En plus des dégâts matériels causés dans les maisons, poursuit-il, « voilà ce que nous récoltons après une première pluie c'est déjà une inondation. Et c'est justement l'autopont qui n'a pas été bien fait pour accueillir les eaux. »



Hantés par le spectre des inondations, les impactés exigent des autorités des solutions.