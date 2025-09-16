Inondations à Touba et Diourbel : le FSN apporte une assistance financière à 2447 ménages sinistrés

À la suite des pluies diluviennes ayant affecté plusieurs localités du pays, dont la ville sainte de Touba, le Fonds de Solidarité Nationale (FSN) a lancé, ce mardi 16 septembre 2025, les opérations de paiement de son programme de réponse aux inondations.



Dans un communiqué, le FSN précise dans que cette activité vise à apporter une « assistance financière à 2 447 ménages sinistrés dans la région de Diourbel, pour un montant global de 461.800.000FCFA », afin de leur permettre de « couvrir leurs besoins de base à la suite des inondations ».



Le document renseigne que le Programme de Réponse aux inondations, mis en oeuvre par le Fonds de Solidarité nationale avec le soutien du Projet d'Appui à la Protection sociale Adaptative (PAPSA), s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités pour renforcer la résilience des populations vulnérables face aux chocs climatiques.