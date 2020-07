Inondations à Touba : la colère du porte-parole du khalife général contre l’Onas

Dans le cadre de la célébration du Magal de Touba, prévu en mi-octobre, les directeurs de l'Office des forages ruraux (Ofor), Seyni Ndao, de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Lassana Gagny Sakho et de la prévention des inondations, Alpha Sidibé, ont effectué une visite à Touba pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours.



Au terme de cette visite, ils ont rencontré Serigne Bassirou Mbacké Abdou Kadre, porte-parole du khalife général des Mourides. Le directeur de l'Onas, Lassana Gagny Sakho, déclinant son projet d'assainissement des eaux usées, a été pris de court par le porte-parole du khalife général qui a exprimé sa colère.



"Je me permets de vous rappeler que Touba reste une priorité exclusive de Serigne Touba. Toutes les actions qui y sont entreprises sont mises sur compte. Cependant, tout ce que vous faites pour le Cheikh, c'est au profit des talibés. Quel que soit son envergure, c'est une partie infime partie qui sera au bénéfice du marabout. C'est juste pour vous dire que si on parle de Touba, on fait nécessairement allusion aux talibés", a dit Serigne Bassirou.



Il poursuit : " A ce titre, toutes les réalisations qu'on compte faire à Touba doivent rencontrer l'intérêt des populations. Je vous exhorte donc de prendre en compte cet aspect fondamental. A ce que je crois, le minimum pour tout rapport entre humains, c'est la considération. Nous ne pouvons pas imaginez que vous pouvez y réaliser un projet aussi grandiose sans pour autant que les bénéficiaires ne sachent de quoi il s'agit. Le khalife dont je suis le porte-parole ignore plus que quiconque les contours du projet d'assainissement à Touba, à fortiori, les populations de Touba".



Selon le porte-parole du khalife général, si l'on prétend aider quelqu'un, le minimum c'est de l'édifier sur la nature du geste. Il a fait savoir au DG de l'onas que son projet n'est rien dans la tête du khalife et des talibés. "Si vous débarquer dans la ville de manière subordonnée, agissez sans aviser les bénéficiaires, vous pouvez à la fin n'aboutir qu'à un échec, alors que vous aviez des intentions louables au début. C'est ce que je voulais vous évitez", a-t-il avisé.