Inondations au Sénégal: le centre de santé Philippe Senghor encore sous les eaux

Après les fortes pluies qui ont secoué Dakar et sa banlieue la semaine passée, la structure sanitaire Philippe Senghor est encore submergée par les eaux, Selon les informations de L'Observateur, dans son édition du jeudi 8 octobre, précisant que le centre de santé «est piégé par le scandale de treize ans d'inondations chroniques».



La situation a provoqué l'angoisse dans la nuit du mercredi 07 au jeudi 08 octobre, avec des nouveau-nés évacués à bout de bras tandis que l'eau envahissait progressivement les services. Alioune Diatta, chargé de communication et comptable matière de la structure, a même alerté sur les centaines de millions de francs CFA de matériels emportés par les eaux.



Cette inondation survient dans un contexte de pluies intenses qui frappent le pays depuis plusieurs jours. Au moins cinq personnes ont déjà perdu la vie dans différentes localités à cause des intempéries.