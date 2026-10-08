L'Union africaine lance une agence de notation pour renforcer la souveraineté financière du continent

L’Afrique se dote d’un nouvel outil pour avoir son mot à dire sur les marchés financiers. L’Agence africaine de notation de crédit a été officiellement lancée mercredi 7 octobre à Maurice, avec l’ambition de proposer une lecture africaine du risque financier. L’enjeu est majeur : le coût auquel les États et les entreprises du continent accèdent aux financements. Pour ses promoteurs, une meilleure prise en compte des réalités économiques africaines pourrait contribuer à attirer davantage de capitaux vers le continent. Reste à établir sa crédibilité.



Une agence de notation évalue la capacité d'un État ou d'une entreprise à rembourser ses dettes. Sa note peut influencer les conditions de financement portées par l'Union africaine et le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. L'Africa Credit Rating Agency (AfCRA) veut offrir une alternative à Moody's, SCP et Fitch, avec une évaluation du risque adaptée aux réalités africaines, indique notre correspondant à Port-Louis, Patrick Gilbert.



Mais son indépendance est essentielle, explique Sifiso Falala, directeur général par intérim de l'AfCRA : «Le parcours a été assez long du point de vue législatif, du point de vue de l'Union africaine, avec toutes les consultations nécessaires menées au sein des régions et du continent, et cela afin de nous donner les garanties nécessaires que l'AfCRA serait indépendante de l'Union africaine. »



Faire ses preuves



L'actionnariat doit justement servir de garde-fou. Aucun gouvernement africain ne doit détenir de parts. Au lancement, les 1 000 actions émises sont détenues par Plus 94 Research, une société sud-africaine de recherche et d'intelligence de marché. L'agence prévoit ensuite d'en vendre 2 000 à des investisseurs agréés.



Le siège de l'AfCRA est établi à Maurice. Pour la ministre mauricienne des Services financiers, Jyotee Jeetun, c'est aussi une occasion de renforcer la position de l'île dans les flux de capitaux vers l'Afrique : « Pour Maurice, c'est une opportunité majeure. Notre centre financier peut jouer pleinement son rôle de passerelle entre l'Afrique et les marchés internationaux, en contribuant à mobiliser davantage de capitaux vers le continent. »



L'AfCRA doit maintenant faire ses preuves. Sa capacité à produire des évaluations crédibles et indépendantes sera essentielle pour gagner la confiance des investisseurs.