Météo au Sénégal : l'ANACIM maintient l'alerte maximale après une nuit de violents orages

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) appelle la population sénégalaise à une vigilance absolue ce jeudi 8 octobre 2026. Après une nuit marquée par des précipitations intenses sur toute la moitié Ouest du pays, les autorités météorologiques confirment que l'alerte reste pleinement en vigueur. Les sols étant déjà saturés par les volumes d'eau exceptionnels de la veille, le risque d'inondations subites demeure critique pour les heures à venir.



Pour la matinée, le front pluvio-orageux se déplace vers les régions du Centre et du Sud. Les localités de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou, Diourbel et Kaffrine sont en ligne de mire et subissent actuellement de fortes averses. Sur le reste du territoire, bien que le ciel se montre plus clément avec une alternance de nuages, de faibles risques de pluies isolées persistent, offrant un répit qui s'annonce malheureusement de courte durée.



«Les activités pluvio-orageuses devraient reprendre et s’intensifier dans le Sud, avant de s’étendre progressivement à d’autres régions du pays. L’alerte est toujours en vigueur, malgré les importantes quantités de pluie enregistrées durant la nuit. Il est donc essentiel de rester vigilants et de prendre les dispositions nécessaires, car d’autres activités pluvio-orageuses sont attendues», précise l’ANACIM.



Par ailleurs, les autorités demandent instamment aux citoyens de limiter leurs déplacements non essentiels et de sécuriser leurs habitations. Dans ce contexte difficile, un élan de solidarité nationale s'organise déjà pour soutenir les nombreuses familles durement touchées par les intempéries de la nuit.