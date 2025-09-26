Inondations : l’armée sénégalaise érige des digues de protection à Matam et Podor

Les armées sénégalaises ont renforcé leur mobilisation dans la lutte contre les inondations qui frappent plusieurs localités du nord du pays. Sur X (ancien Twitter), le Directeur de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a annoncé que « le génie militaire s’est mobilisé pour la réalisation de plusieurs digues de protection au niveau de Aram, Fanaye, Diamel, Ngouye et Thilogne dans les départements de Matam et Podor, en relation avec la direction de la prévention et de la gestion des inondations ».





Ces travaux, entamés le 3 septembre 2025, visent à sécuriser les zones riveraines du fleuve Sénégal, particulièrement exposées aux débordements. Les opérations se poursuivent afin de protéger les populations menacées par les crues et réduire les risques de dégâts matériels et humains.

