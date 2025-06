Inondations : le ministre Jean-Baptiste Tine appelle à une riposte coordonnée à tous les niveaux

Le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a présidé ce mardi 24 juin 2025, à Tambacounda (Est du Sénégal), une réunion stratégique élargie aux préfets, maires, techniciens et services de secours. Ce Comité régional de développement (CRD) spécial, entièrement consacré à la gestion des inondations, vise à renforcer la riposte et anticiper les risques liés aux fortes pluies.



Face à la presse locale, le ministre a rappelé que les inondations sont des phénomènes naturels. « Ce n’est la faute à personne s’il y a des inondations ou des crues, ce sont des phénomènes naturels », a déclaré le ministre de l’Intérieur.



Il a également relativisé la situation au Sénégal : « Vous avez dû remarquer que, par exemple, l’année dernière, dans certains pays africains, voire asiatiques, on a déploré de nombreux morts et blessés à cause de ce type de catastrophe naturelle. Dieu merci, en ce qui nous concerne au Sénégal, nous n’avons pas eu à déplorer cela ».



Selon Jean-Baptiste Tine, la mobilisation des services déconcentrés à tous les échelons régional, départemental et communal est désormais perçue comme une condition essentielle à l’efficacité de la riposte.



« Pour bien préparer cela, nous avons instruit nos autorités administratives de préparer la riposte en conséquence à savoir la mise en place d’un comité de veille et de suivi au niveau régional, départemental et local afin de déceler les signes d’alerte afin de pouvoir le cas échéant mobiliser très rapidement les postes de commandement régional des opérations pour faire face aux inondations », a insisté Général Jean Baptiste Tine.