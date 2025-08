Inondations : une forte délégation gouvernementale à Touba pour secourir les populations

Une délégation gouvernementale, composée notamment du gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, du préfet Hadim Hann, du directeur de l’Assainissement, Omar Sène, et du directeur de l’ONAS (Office National de l'Assainissement du Sénégal), Séni Diène, s’est rendue sur les sites les plus touchés. Accompagnés du directeur de la DPGI (Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations), Madické Cissé, ils ont inspecté les zones vulnérables, notamment la mairie, la résidence Khadim Rassoul, Keur Niang et Nguélémou.

« Les opérations de pompage sont en cours et devraient donner des résultats dans les prochaines heures », a déclaré le gouverneur, soulignant la mobilisation des moyens techniques, dont des camions hydro-cureurs.déployés par la DPGI.

Le député Cheikh Thioro Mbacké, présent sur place, a appelé à une mobilisation communautaire tout en rassurant les populations : « Le gouvernement a réalisé d’importants ouvrages, comme le bassin de Nguélémou inauguré hier par le Premier ministre. Les efforts se poursuivent pour atténuer les effets de ces inondations ».

Les autorités restent en alerte tandis que les équipes techniques travaillent sans relâche pour soulager les populations sinistrées.

La ville religieuse de Touba a été frappée par des pluies diluviennes dans la nuit du 2 août, avec des cumuls pluviométriques exceptionnels de 139 mm à Touba Darou Salam et 143,5 mm à Ndame. Ces intempéries ont provoqué d’importants dégâts matériels, nécessitant une intervention rapide des services de l’Etat.