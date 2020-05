Inquiétante poussée de contaminations au Covid-19 en Côte d'Ivoire

Si le « taux de positivité » de ce mercredi semble plus conforme aux statistiques habituelles (9,3%), les chiffres de mardi (+127 cas sur 506 échantillons prélévés, soit 25% de positifs) ont suscité des inquiétudes.



Jamais en effet depuis le début de l’épidémie en CIV le taux de positivité n’avait été aussi élevé. Il oscillait habituellement autour de 10%. Même s’il est trop tôt pour en tirer des conclusions, la Dr Edith Kouassi, du ministère de la Santé, a avancé une possible explication, à savoir : « le renforcement des capacités de dépistages avec les six sites de proximité et la forte sensibilisation des populations, en particulier de celles présentant des signes évocateurs. »



En clair, les gens pensant avoir des symptômes viennent plus volontiers se faire tester dans les sites déployés dans les communes d’Abidjan. Une affluence qui a aussi pour explication l’annonce vendredi dernier d’une nouvelle mesure : présenter un résultat de test négatif pour obtenir une autorisation de sortie d’Abidjan. Mesure qui a été finalement levée ce mercredi.





Depuis le 8 mai, l’intérieur du pays, où officiellement aucun cas n’a été enregistré ces trois dernières semaines, a vu les restrictions assouplies. Le Grand Abidjan toujours isolé du reste du pays a vu pour sa part le couvre feu allégé. D’autres mesures doivent être annoncées ce jeudi, qui prendront effet demain vendredi.