Insécurité, Wagner, transition... les nombreux sujets de friction entre la France et le Mali

Une première rencontre avortée entre Emmanuel Macron et le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Le chef de l'État français a annulé, vendredi 17 décembre, son voyage à Bamako prévu pour lundi, durant lequel il devait s'entretenir avec le dirigeant malien, arrivé au pouvoir à la faveur du coup d'État d'août 2020.



Si la raison officielle de cette annulation est la dégradation de la situation sanitaire en France, due à la pandémie de Covid-19, l'organisation de cette visite était une tâche difficile, dans un contexte de fortes tensions entre la France et le Mali, et alors qu'ont régulièrement lieu, à Bamako, des manifestations hostiles à la France.



Ces derniers mois, les divergences stratégiques liées à la lutte antiterroriste au Sahel ont tourné aux critiques ouvertes entre les deux pays. France 24 revient sur les dossiers sensibles sur lesquels s'opposent Paris et Bamako.