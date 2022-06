Insolence républicaine ! La chronique de KACCOR sur Macky et son insulteur

Il est cool, le Chef ! Il passe d’un accès de colère à un fou rire qui emballe particulièrement notre Première Dame. Un amour fusionnel ! Avant de quitter Galsen pour Paname, il a bien pris soin de mettre au gnouf un perturbateur. Un fils de « Cheikh » qui s’est cru pendant longtemps tout permis. Pensez-vous, oser regarder par le trou de la serrure du Palais !



Pendant donc que le Chef mettait au frigo le marabout qui s’est invité dans son intimité, il s’encanaillait à Paris avec une fripouille à la langue aussi pointue qu’une canine de renarde. Kaliphone, il s’appelle ! Sinistrement connu sur la Toile pour ses injures à l’endroit du couple présidentiel, insinuant des choses scabreuses pires que celles proférées par le mara député détenu de Dakar.



Devant Kaliphone, le député paraît être un nain, et l’ingénieux garçon un caïd. Le chenapan a été ainsi l’invité du Chef qu’il a interviewé — un pied de nez à la presse de Galsen — avant qu’ils ne déjeunent ensemble. Un véritable camouflet à la République au même titre que le délit collé sur le grand boubou du fils de Cheikh. Ainsi va ce pays des paradoxes. L’effronté garçon, qui a fait amende honorable, faisant profil bas devant le couple présidentiel, s’est vite retourné contre Sonko. La bête à abattre.



Et dans le registre de l’invective, nos oreilles ont été fouettées par l’insolence de certains aperistes. Le directeur d’un établissement financier y est allé de son discours de voyou à ne pas prononcer devant nos mômes. Pendant qu’un ministre de la République crachait son venin avec des mots dont la répugnance le disputait à l’indigence intellectuelle de son auteur.



Bref, l’impertinence de ces messieurs est loin des discours policés de nos hommes politiques d’avant. Ceux qui se sont exprimés ce week- end peuvent disputer le bonnet d’âne à des charretiers, encore que ces derniers soient plus raffinés que ces ef- frontés de la République.



KACCOR, Le Témoin