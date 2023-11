Insolite impliquant deux notaires à Liberté 2: décédé en 2009 Gora Seye signe un acte de vente en 2021

Feu Serigne Gora Séye décédé le 6 aout 2009 aurait formalisé un acte de vente le 21 novembre 2021, selon des documents notariaux. Ce n’est pas tout, les autres héritiers vivant en Europe, auraient eux aussi comparu devant le notaire à Dakar, stipule le même document.



Tout commence en 2022, alors que Maguette Seye l’une des héritiers qui passait à côté de la parcelle Tf 25.067/Dg devenu Tf 8.301 Gr acheté en 1995 par leur père à Sicap liberté 2, a vu des

chantiers en cours. Pour preuves, elle a pris des photos et s’est ensuite approché du gardien pour plus d’informations. Il lui a été révélé que le nouveau propriétaire s’appelait Nelson Mandela

Camara.



Interpellé, ce dernier a soutenu que le terrain lui a été vendu par un certains cheikh Diallo, le véritable mandataire de la famille Seye. M. Camara a même présenté des documents du titre foncier où figure son nom et sa filiation comme étant le nouveau propriétaire légal. Dans sa quête de la vérité la famille Seye à découvert que cheikh Diallo, s’est muni d’une fausse procuration établie par deux notaires que sont Me Aissatou Niang et Binta Rafette Diouf.



Dans ladite procuration, il est mentionné que les héritiers auraient comparu devant Me Aissata Niang et ont opposé leurs signatures sur le document. Mais le pire dans cette affaire, c’est d’attribuer une signature et un numéro de passeport valide jusqu’en 2024 au feu Gora Seye qui est décédé depuis le 6 aout 2009.



En effet, l’acte de vente du 26 novembre 2021 porte le nom du défunt. Avec toutes ces preuves, la famille Seye a décidé de porter l’affaire devant la justice. L’enquête confiée à la SR a mis en cause les notaires Aissatou et Binta. Quand à cheikh Diallo, il reste jusque-là introuvable.