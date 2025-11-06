Inspection à l'Aprosi : l'Etat fouille la gestion d'Amadou Gueye

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a diligenté une enquête sur la gestion d'Amadou Gueye, directeur général l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi). Cette information a été rendue publique par le député Guy Marius Sagna dans une publication sur Facebook.



Selon lui, cette décision fait suite à une question écrite qu'il avait adressée au gouvernement le 9 juillet dernier. « Le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko a répondu à ma question écrite du 09 juillet 2025 relative à la gestion du Directeur général (DG) de l'Aprosi », a-t-il écrit.



Le député a affirmé que l'enquête est en cours depuis le 16 juillet 2025. Il rapporte les termes de la réponse du ministre : « Le ministre de l'Industrie et du Commerce m'a informé qu'il a (...) mandaté l'inspection interne du ministère pour procéder à une mission d'enquête et de vérification, portant sur la gestion de l'APROSI. L'enquête est en cours depuis le 16 juillet 2025 et les résultats vous seront transmis dans les meilleurs délais, accompagnés de toutes les pièces justificatives nécessaires à une appréciation objective de la situation. »



Dans sa question écrite, le député du parti Pastef (au pouvoir) avait soulevé plusieurs points concernant le Directeur général de l'Aprosi, notamment : "La location d'un véhicule pour un coût de 4,7 millions de francs CFA par mois, et ce pendant dix mois, alors que l'agence est confrontée à un endettement massif et à de nombreuses difficultés: L'octroi de 500 litres de carburant dont il n'aurait pas dû bénéficier, puisqu'il perçoit déjà une indemnité couvrant les frais de carburant et de téléphone: La réalisation d'au moins neuf voyages professionnels pour lesquels il serait systématiquement passé par Paris à l'aller comme au retour avant de regagner Dakar".