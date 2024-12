Installation des députés de la 15e législature : Anne-Marie Yacine Tine, la benjamine de l'hémicycle, impose sa culture "sérère"

Ce lundi 2 décembre marque l'installation officielle des députés de la 15e législature, élus lors des élections législatives du 17 novembre dernier. Un événement qui marque un renouveau politique, au sein de l’hémicycle. Parmi les figures qui font le plus parler, Anne Marie Yacine Tine, la plus jeune députée de cette mandature.



Originaire de Fandène Yaboye, dans le département de Thiès, le jeune femme, âgée de seulement 26 ans, entre dans l'histoire politique sénégalaise comme la benjamine de cette nouvelle législature. Élue sur la liste majoritaire du parti Pastef, cette étudiante née en août 1998 affirme sa détermination à relever les défis qui l'attendent.



« Être élue pour représenter le peuple est une immense responsabilité et un engagement. Nous portons les espoirs et les défis avec responsabilité et dignité. Nous sommes conscients de la mission citoyenne qui nous incombe : faire réussir le Sénégal en construisant un pays plus juste, souverain, et prospère, ancré dans les valeurs patriotiques, le travail et la fraternité », a-t-elle déclaré.



Pour cette journée solennelle, Anne Marie Yacine Tine a choisi de mettre en avant sa culture à travers une tenue traditionnelle noir et blanc, complétée par une coiffe noire et l’écharpe tricolore de députée. Cette 15e législature s’ouvre dans un contexte de renouvellement politique et générationnel, marqué par l’arrivée de jeunes leaders.



Le jeune député désignée comme secrétaire de séance, accompagnera le député le plus âgé lors de l’élection du président de l’Assemblée nationale.



Les résultats définitifs des législatives, dévoilés mercredi 27 novembre par le Conseil constitutionnel, confirment la domination de Pastef à l’Assemblée nationale avec 130 sièges, une majorité écrasante. En revanche, la coalition Takku Wallu Sénégal, menée par Macky Sall, n’a obtenu que 8 sièges. La coalition Jamm ak Jarin suit avec 5 députés, tandis que Samm Sa Kaddu n’en compte que 3.