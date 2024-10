Installation du 1er câble électrique sous-marin en Afrique de l'Ouest : Une avancée majeure pour l'accès à l'énergie au Sénégal

Le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Pr. Meïssa Diakhaté, accompagné du directeur général de la Senelec et du directeur de l'Électricité, a effectué une visite du navire câblier Cmos, actuellement amarré au Port autonome de Dakar.



Ce navire est chargé de l'installation d'un câble électrique sous-marin dans le cadre de la réalisation d'une liaison sous-marine (Ism). Lors de sa visite, Pr. Meïssa Diakhaté a pu constater l'avancée des travaux. Cette initiative fait partie du projet de transport électrique visant à développer le réseau à haute tension. La liaison sous-marine, d'une longueur totale de 16 km, consiste à installer et mettre en service 14 km de câble sous-marin de 225 kV entre Cap des Biches et la rive de Bel-Air, ainsi que 2 km de câble souterrain de 225 kV entre la rive de Bel-Air et le poste électrique de Bel-Air.



Financé par le gouvernement américain via le Millennium Challenge Account Sénégal (MCC) à hauteur de 200 millions de dollars (environ 111 milliards de FCFA), ce projet représente la première ligne haute tension souterraine en Afrique de l'Ouest. "Ce projet aura un impact considérable sur l'économie, en augmentant l'accès à l'électricité", a déclaré Michael A. Raynor, ambassadeur des États-Unis au Sénégal.



Selon Pr. Meïssa Diakhaté, la souveraineté énergétique passe par une redéfinition des politiques de partenariat, une priorité pour les plus hautes autorités sénégalaises. "C'est pourquoi ce type de partenariats, qui permet le transfert de compétences et l'accès à une énergie de qualité, en quantité et de manière équitable, contribue à résorber la forte demande tout en réduisant les disparités entre les centres urbains et les zones rurales dans l'accès à l'énergie", a-t-il souligné.