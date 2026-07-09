Institution : le Conseil constitutionnel rejette la loi votée par les députés de la majorité

Par la décision No 6/C/2026 en date du 09 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a sanctionné les députés de la majorité en déclarant contraire à la Constitution la loi votée le 29 juin 2026. L'information a été rendue publique à travers un communiqué officiel de la Coalition Diomaye Président daté de ce jeudi.
La coalition au pouvoir a immédiatement réagi à cette décision juridique majeure. Elle félicite le président de la République, qualifié de « Gardien de la Constitution », pour sa démarche démocratique, tout en saluant sa détermination à défendre la Loi fondamentale et à faire respecter la légalité dans le pays.
Face à ce verdict, la Coalition Diomaye Président encourage le chef de l’État à poursuivre sereinement la finalisation des consultations sur les réformes en cours. Selon le communiqué de l'alliance politique, ces concertations doivent se poursuivre en vue de consolider la démocratie sénégalaise.
La coalition au pouvoir a immédiatement réagi à cette décision juridique majeure. Elle félicite le président de la République, qualifié de « Gardien de la Constitution », pour sa démarche démocratique, tout en saluant sa détermination à défendre la Loi fondamentale et à faire respecter la légalité dans le pays.
Face à ce verdict, la Coalition Diomaye Président encourage le chef de l’État à poursuivre sereinement la finalisation des consultations sur les réformes en cours. Selon le communiqué de l'alliance politique, ces concertations doivent se poursuivre en vue de consolider la démocratie sénégalaise.
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