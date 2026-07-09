Institution : le Conseil constitutionnel rejette la loi votée par les députés de la majorité

Par la décision No 6/C/2026 en date du 09 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a sanctionné les députés de la majorité en déclarant contraire à la Constitution la loi votée le 29 juin 2026. L'information a été rendue publique à travers un communiqué officiel de la Coalition Diomaye Président daté de ce jeudi.



La coalition au pouvoir a immédiatement réagi à cette décision juridique majeure. Elle félicite le président de la République, qualifié de « Gardien de la Constitution », pour sa démarche démocratique, tout en saluant sa détermination à défendre la Loi fondamentale et à faire respecter la légalité dans le pays.



Face à ce verdict, la Coalition Diomaye Président encourage le chef de l’État à poursuivre sereinement la finalisation des consultations sur les réformes en cours. Selon le communiqué de l'alliance politique, ces concertations doivent se poursuivre en vue de consolider la démocratie sénégalaise.