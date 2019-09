Insultes aux foyers religieux: arrêté au Gabon, Ousmane Bâ sur le point d’être extradé à Dakar

L’insulteur des familles religieuses sénégalaises, Ousmane Ba, arrêté au Gabon depuis le 13 septembre dernier, est sur le point d’être extradé à Dakar. Il a été interpellé suite à des plaintes distinctes déposées contre lui au Sénégal et au Gabon.



Dépeint comme étant un activiste religieux des plus radicaux, l’émigré établi à Port-Gentil au Gabon, débitait à souhait, via les réseaux sociaux, des insanités contre les foyers religieux sénégalais.



Arrêté chez lui à Port-Gentil le 13 septembre dernier, l’extradition de l’activiste serait dictée par une volonté de Dakar. Selon des sources du journal « L’Observateur », des tractations poussées sont en cours pour que le dossier d’Ousmane Bâ passe de la police judiciaire, à la police de l’immigration gabonaise.