Nigeria : enlèvement d'une douzaine d'enfants par des hommes armés dans l'État de Niger

Des hommes armés circulant à moto ont enlevé une douzaine d'enfants dans le centre-nord du Nigeria.Selon l'AFP, ces assaillants appartiennent à des gangs spécialisés dans les kidnappings contre rançon et le vol de bétail, désignés localement sous le nom de « bandits ». Ces bandes armées terrorisent depuis plusieurs années les communautés rurales des zones du nord-ouest et du centre du pays.
La situation sécuritaire dans l'État de Niger connaît une détérioration continue au cours de ces derniers mois en raison de la multiplication des incursions et des attaques de ces groupes criminels.
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