Intelligence artificielle : le secteur financier invité à se saisir des opportunités et défis

Le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a appelé les Banques Centrales à jouer un rôle moteur dans l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur financier. Il s’exprimait ce mercredi 21 mai 2025 à l’ouverture de la conférence internationale sur le thème : « Intelligence artificielle : opportunités et défis pour les Banques Centrales », organisée par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), à Dakar.



Selon le ministre, en tant qu’instituts d’émission, régulateurs et superviseurs, les banques centrales doivent impulser « une nouvelle dynamique d’utilisation de l’IA afin de contribuer à l’édification d’un système bancaire plus solide, plus innovant et davantage au service des États et des populations. » Cheikh Diba a également invité les participants à réfléchir aux enjeux éthiques, réglementaires et de protection des données à caractère personnel que soulève le recours croissant à cette technologie. « Une gouvernance solide devrait permettre de tirer le maximum de bénéfice de cet outil, en assurant l’intégrité du traitement des informations et leur utilisation », a-t-il insisté. Selon Sud Quotidien qui donne l’information le ministre à indiqué cet objectif exige un engagement fort de tous les acteurs de l’écosystème financier.



De son côté, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a souligné que si l’usage de l’IA par les Banques Centrales reste encore à ses débuts, « nous sommes au début d’un long processus, déjà très avancé dans d’autres secteurs». Il a néanmoins salué l’implication croissante de certaines institutions monétaires dans cette dynamique, afin de « devenir des acteurs responsables de cette révolution qui se déroule à grande vitesse ».



Le patron de la BCEAO a rappelé que l’IA offre « des perspectives exceptionnelles » pour les Banques Centrales, tout en appelant à la vigilance. « Comme pour toute innovation, elle comporte aussi des défis et des risques qu’il nous faut appréhender et contenir pour assurer son efficacité », a-t-il prévenu.



À en croire le journal, cette conférence se veut un cadre d’échange sur l’usage responsable de l’IA et son intégration dans les missions des banques centrales et des régulateurs, dans un contexte de transformation accélérée des services financiers.