Inter Miami : un dîner avec les familles Messi et Beckham vire à la bagarre

C'est un dîner qui a fini par déraper... Après le succès en quart de finale de League Cup de l'Inter Miami face à Charlotte (4-0), les familles Messi et Beckham, accompagnés de Sergio Busquets et Jordi Alba, ont décidé d'aller dîner.



Les stars de la soirée ont décidé de se rendre dans un chic restaurant japonais, le Gekko, détenu par le rappeur Big Bunny. Sauf que la soirée ne s'est pas déroulée comme prévu. Il se trouve que le dîner a fini par tourner à la bagarre avec le service de sécurité qui est apparu à cran et un client blessé.



D'après le Daily Mail, le dîner dans un restaurant de Miami a provoqué des échauffourées entre le service de sécurité et un client souhaitant prendre une photo des stars. Sauf que ce dernier a assuré qu'il voulait faire des photos de l'anniversaire de sa fille.



Un dîner vire à la bagarre

Le client, poussé dehors par le service de sécurité avec un oeil en sang, a déclaré : "Nous essayions de prendre une photo ici, puis ils nous ont sauté dessus, ils m'ont expulsé et m'ont frappé au visage. Juste parce qu’un de nôtres essayait de prendre une photo avec sa femme, pas avec Beckham ou Messi, rien. C'était une histoire de famille".



D'après le Daily Mail, David Beckham, Lionel et Antonella Messi ont été discrètement escortés par une sortie arrière du restaurant afin de partir tranquillement, alors qu'on a pu voir Victoria Beckham pousser sa fille Harper dans une voiture afin de quitter le restaurant, qui aura donc connu une sacrée agitation. Même si cela n'est pas la faute de Messi et Beckham.