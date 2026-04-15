Interdiction de la vente d’oignons des agro-business : l’ARM annonce la mobilisation des services de contrôle

Au Sénégal, la vente d'oignons issus des agro-business est suspendue sur le marché intérieur du 15 avril au 1er juin 2026. Cette mesure vise à protéger les exploitations familiales face à une surabondance de l'offre qui a entraîné une chute drastique des prix.



Le directeur général de l'Agence de Régulation des Marchés (ARM), Babacar Sembène, a indiqué sur la RFM que « tous les services de contrôle seront mis à contribution pour faire respecter le circulaire du ministre Dr Serigne Guèye Diop.



« Dans le cadre du respect de cette circulaire (…) on va mobiliser les forces de l'ordre et de sécurité pour les vérifications nécessaires des camions qui seront en circulation. Vous avez bien vu dans la note où il est indiqué que chaque camion en circulation ou bien que chaque camion chargé il faut la lettre de voiture signée par l'ARM et de l'autre côté aussi signé par l'entreprise. Donc les services de contrôle vont vérifier ces documents et ces signatures-là pour chaque camion en circulation », a-t-il déclaré lors du bulletin de 12 heures, soulignant que « le contrôle sera évidemment renforcé au niveau du terrain pour faire de sorte que tout le monde puisse le respecter».



Il a également annoncé que des sanctions seront prises contre ceux qui ne respecteraient pas la mesure. « C'est dire qu'aujourd'hui même s'il y a des des tentatives de fraude ou bien des tentatives de non-respect, ça peut passer une fois, mais si les agents arrivent à cerner la fraude, des sanctions seront prises », a-t-il martelé.



D’après lui, cette mesure va soulager les agro-business. « Et pour moi, cela va arranger tout le monde parce que les agrobusiness aussi n'ont pas intérêt à bazarder leurs oignons. Ils n'ont pas intérêt à vendre un sac d'oignons à trois mille FCFA », a-t-il soutenu.

