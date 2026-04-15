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Sénégal : la Coalition au pouvoir dénonce les «attaques indécentes» visant les Fondations des Premières dames



Sénégal : la Coalition au pouvoir dénonce les «attaques indécentes» visant les Fondations des Premières dames
 Au Sénégal, le mercredi 08 avril, les deux Premières dames, Marie Khone Faye et Absa Faye, ont lancé leur fondation. Dénommée «Fondation Sénégal Solidaire», elle vise à porter des projets dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des femmes. A son lancement, cette Fondation a suscité de nombreuses critiques, poussant même le  député Guy Marius Sagna (pouvoir) à dénoncer une action qui «renforce le présidentialisme néocolonial».
  
Face à toutes ces critiques, ce mercredi 15 avril, dans un communiqué, la Coalition Diomaye Président a exprimé «sa profonde indignation face aux attaques indécentes, infondées et politiquement orientées visant la Fondation Sénégal et Solidarité des Premières Dames».

Pour le mouvement qui a porté Diomaye Faye au pouvoir, «cette fondation n’est ni un instrument de prestige, ni un outil de propagande», mais plutôt «un cadre d’intervention sociale et sanitaire, conçu pour répondre à une urgence nationale : la prévention et la lutte contre le cancer, en particulier les cancers féminins».

La Coalition rappelle aussi qu’ «instrumentaliser la souffrance des malades à des fins politiciennes est inacceptable», ajoutant que «l’heure est à l’action, à la solidarité et à l’engagement collectif». 
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Charles KOSSONOU

Mercredi 15 Avril 2026 - 15:04


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