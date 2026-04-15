L'UEMOA bénéficie d'un appui de 1,7 milliard FCFA de la BAD pour renforcer son secteur privé

Le conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé, le 10 avril 2026, à Abidjan, un don de 1,7 milliard de francs CFA destiné à financer le projet de renforcement de la compétitivité du secteur privé au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africain (UEMOA).



Selon l’APS, cette initiative vise à accroître la compétitivité des économies des huit États membres de l'UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Ce projet permettra également de mieux exploiter les opportunités de production et d'échanges commerciaux, tout en facilitant l'intégration à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).



«Le projet vise à définir un cadre d'harmonisation et de mise en cohérence des stratégies nationales, exploitant les complémentarités et synergies des efforts nationaux, tout en renforçant l'efficacité des instruments existants de promotion de l'intégration sous-régionale», a expliqué Lamin Barrow, directeur général de la BAD pour l'Afrique de l'Ouest. Ce dernier a souligné la grande expérience de la BAD dans les opérations d'appui à l'intégration régionale (infrastructures, facilitation des échanges, diversification des exportations).



Le projet prévoit notamment des concertations nationales avec les comités ZLECAF, la définition d'un cadre opérationnel, ainsi qu'un accompagnement ciblé de 80 PME prêtes à exporter sur les volets financement, conformité aux normes, nouvelles technologies et pratiques durables.