Sénégal : le journaliste Boubacar Dieng quitte la RFM après quatre années de service

Le journaliste Boubacar Dieng a annoncé, ce mercredi 15 avril, avoir quitté la Radio Futur Média (RFM), où il exerçait depuis quatre ans en tant reporter-présentateur, dans un message qu’il a publié sur ses réseaux sociaux.



«Certaines décisions sont professionnelles, mais profondément humaines. Quitter la RFM fait partie de celles-là. Il n'est jamais facile de dire au revoir à un endroit qui vous a construit. Je referme aujourd'hui un chapitre qui a profondément marqué ma vie», a écrit le journaliste, qui dit garder «des souvenirs qui resteront gravés».



Si le journaliste n’a pas communiqué sur sa future destination, il assure que «ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ, avec encore plus de sens et d'envie».

