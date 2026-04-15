Tabaski 2026 : le besoin en moutons de la région de Kolda estimé à 25 000 têtes

La région de Kolda se prépare activement à la célébration de la Tabaski 2026. Le besoin en moutons est estimé à 25 000 têtes, selon le Directeur régional de l’élevage et des productions animales, Dr Mamadou Lamine Diallo. L’annonce a été faite ce mercredi 15 avril, lors de la réunion du Comité régional de développement (CRD) préparatoire, tenue dans la salle des délibérations de la mairie de Kolda.



Face à cet enjeu majeur, les autorités administratives et les services techniques ont pris une série de mesures visant à garantir un approvisionnement suffisant et fluide du marché régional. Parmi celles-ci figure la suppression des taxes sur la période allant du 11 avril au 30 juin, ainsi que l’assouplissement des contrôles, afin de faciliter la circulation du bétail vers les différents points de vente.



Toutefois, Dr Diallo a tenu à préciser que le laisser-passer sanitaire demeure obligatoire durant cette période marquée par d’importants mouvements de bétail. Une exigence qui vise à prévenir la propagation de maladies animales souvent associées à ces déplacements massifs.



Dans la même dynamique, les autorités régionales annoncent la signature prochaine d’un arrêté fixant les points de vente officiels de moutons. Ce document est attendu entre le 15 et le 30 avril 2026, et devrait permettre une meilleure organisation du marché et une sécurisation des transactions.



À travers ces dispositions, les acteurs impliqués entendent assurer aux populations de la région de Kolda un accès adéquat aux moutons, dans des conditions maîtrisées, à l’approche de la fête de Tabaski.