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Accra : la Banque de la Cédéao veut «accroître significativement ses investissements» dans la région



Accra : la Banque de la Cédéao veut «accroître significativement ses investissements» dans la région
Les membres du Conseil des Gouverneurs de la Banque d’Investissement et de Développement de la Cédéao (BIDC) ont annoncé leur «ferme détermination et un engagement résolu à accroître significativement (leurs) investissements dans l’ensemble de la région ouest africaine au cours des cinq prochaines années». Selon un communiqué publié ce mercredi, cette décision a été prise à Accra, lors de la clôture de la 24ème Assemblée générale annuelle (AGA) de l’Institution.

Le Conseil des Gouverneurs a aussi approuvé le nouveau plan stratégique quinquennal de la BIDC, intitulé "Stratégie Croissance - Résilience - Optimisation (GRO) 2026–2030". Cette stratégie vise à «positionner la Banque comme une institution financière de premier plan dans la sous-région et à relever les défis socio-économiques régionaux tout en renforçant l’impact opérationnel de ses interventions».

Toujours selon la note, deux ministres de l'Alliance des États du Sahel (AES), à savoir ceux du Burkina Faso et du Niger, ont également pris part à la session. Ils ont «réaffirmé leur engagement collectif à faire progresser la mission, la vision stratégique et le mandat de développement régional de la Banque».

En avril 2026, la banque (basée à Lomé) a intensifié ses interventions avec des engagements massifs. Elle a approuvé 242 millions USD pour l'autoroute côtière Lagos-Calabar et des infrastructures de gestion des déchets à Lagos. Elle a aussi consenti au déblocage de plus de 266 millions USD pour divers projets stratégiques régionaux en Gambie, au Ghana, au Sénégal et en Côte d'Ivoire.
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Charles KOSSONOU

Mercredi 15 Avril 2026 - 15:37


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