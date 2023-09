Interdiction du tournoi de foot dénommée "coupe du président Sonko" : l’organisateur évoque une "commande politique"

Dr El Mansour Diop a réagi suite à l’interdiction par le sous-préfet de Djilor du tournoi de football dénommé "COUPE DU PRESIDENT SONKO". Il estime que les raisons évoquées pour interdire la tenue de ce tournoi sont juste des prétextes. Selon lui, il n y a pas de troubles à l’ordre public.



« Je pense que ce risque de trouble à l’ordre public n’est qu’un prétexte qui a été exécuté par le sous-préfet. Cela émane d’une commande politique du maire de la commune de Mbam, qui a usé de tous ces moyens pour bloquer la coupe. Quand on a voulu mettre en place la coupe, nous nous sommes approchés de l’ONCAV qui nous a donné toutes les prérogatives et nous a suggéré de ne pas y amener une connotation politique ce que nous avons évité exactement », a dit Dr El Mansour Diop au micro de RFM.



« Nous avons tout fait pour éviter d’interposer le nom Pastef dans cette coupe. Mais nous avons le droit de parrainer notre coupe ou de le nommer par une quelconque autorité. Maintenant, il se trouve que quand le maire a trouvé qu’on a utilisé le nom du président Ousmane Sonko, il s’est opposé en disant à l’ONCAV d’arrêter la coupe parce que si on utilise le nom de Ousmane Sonko, c’est une coupe politique », a-t-il fait savoir.



Pour rappel, le tournoi de football organisé par la zone 10 de la commune MBAM, dans le département de Foundiougne, dénommé "COUPE DU PRESIDENT SONKO" parrainé par le Dr El Mansour Diop, a été interdit. Le sous-préfet de Djilor motive sa décision par des "menaces de troubles à l'ordre public."