Interdiction du trafic interurbain: 2214 véhicules et 677 motocyclettes immobilisés, 773 personnes interpellées

En application de l’Etat d’urgence assorti du couvre-feu et des mesures interdisant le transport interurbain et la circulation des motos Jakarta, la Légion de gendarmerie Centre ouest (Thiès et Diourbel) a immobilisé 2214 véhicules et 677 motocyclettes. Au cours de ces opérations 773 personnes ont été interpellées et 650 kilogrammes de chanvre indien saisis par les limiers. Ces derniers ont également procédé à l'arrestation de 10 personnes.



Les opérations qui donné ces résultats sont répartis comme suit:

Au niveau de la compagnie de Diourbel, la brigade de Bambey a mis en place un important dispositif qui a permis d’immobiliser des véhicules et des motocyclettes qui cherchaient à braver les interdits en empruntant des voies de contournement. Ainsi, 21 véhicules et 43 motocyclettes sont immobilisés.



Au niveau de la compagnie de Thiès, le bilan est beaucoup plus élevé, 1297 véhicules et 447 motocyclettes ont été immobilisés. Le commandant de compagnie, le capitaine Boubou NIANE, a profité de l’occasion pour appeler le populations à plus de collaboration avec la gendarmerie pour mieux lutter contre le transport interurbain, vecteur de propagation du covid-19.



Dans la compagnie de Mbour, les opérations ont permis l’interpellation de 773 personnes et l’immobilisation de 892 véhicules et 187 motocyclettes.



En marge de ces opérations, la gendarmerie nationale continue de mener ses missions ordinaires de sécurité des personnes et des biens. C’est ainsi que la compagnie de Mbour, à travers ses brigades de Malicounda, Nianning et Mbour a effectué une saisie de 650 kilogrammes de chanvre indien. Dix (10) personnes ont été arrêtées et quatre véhicules saisis relativement à ce trafic.